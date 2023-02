Da Verde a Vlahovic: tutte le statistiche in vista di Spezia-Juve

In vista del match tra Spezia e Juve, la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sulla partita

In vista del match tra Spezia e Juve, la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sulla partita: "La Juventus ha vinto tutte e cinque le sfide di Serie A TIM contro lo Spezia e in tre di queste non ha subito gol: quella piemontese è infatti una delle due formazioni - al pari della Lazio. Contro cui gli Aquilotti hanno giocato più di una partita trovando sempre la sconfitta nel massimo campionato.

Considerando gli ultimi tre campionati di Serie A TIM (2020/21, 2021/22 e 2022/23), lo Spezia è l’unica avversaria contro cui la Juventus ha segnato almeno tre gol in due differenti trasferte: 1-4 l’1 novembre 2020 e 2-3 il 22 settembre 2021.

Lo Spezia non segna in casa da 329 minuti (dal gol al 31’ di Nzola in Spezia-Atalanta 2-2). E' il digiuno casalingo più lungo per i liguri nel massimo campionato italiano.

La Juventus è sia la squadra che ha vinto più volte 1-0 in questo campionato (sei), che quella che ha vinto più partite abbinando al successo il clean sheet (13, tra cui il 2-0 dell’andata allo Spezia).

La Juventus ha stabilito un suo nuovo record di clean sheet nelle prime 22 partite di un campionato di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria: 14. Non ne registrava così tanti a questo punto della stagione dal 1985/86. Mentre risale al 1977/78 l’ultima volta che fece meglio nelle prime 23 gare (16 in quel caso).

Sfida tra una delle due squadre – al pari dell'Hellas Verona – che non hanno ancora segnato un gol nel quarto d’ora finale di partita (lo Spezia) e l’unica formazione che dal 76’ in poi non ha ancora subito una rete in questa Serie A TIM; in aggiunta i liguri (con 10 reti subite, come la Cremonese) hanno una delle due peggiori difese in questo spezzone finale di gara.

Lo Spezia è l’unica formazione che non conta ancora alcun gol da giocatori subentrati dalla panchina in questo campionato; la Juventus ne annovera appena due (l’ultimo Fagioli contro il Lecce a fine ottobre) – oltre ai liguri, solo Hellas Verona, Torino e Sampdoria con uno hanno fatto peggio dei piemontesi in questa statistica.

Solo contro il Napoli (383), Daniele Verde ha disputato più minuti in Serie A TIM senza mai andare a segno che contro la Juventus (319).

Dusan Vlahovic ha messo a referto cinque gol in cinque partite di Serie A TIM disputate contro lo Spezia: i cinque centri sono però tutti concentrati nelle quattro gare casalinghe; questa potrebbe essere la sua prima presenza al Picco nel massimo torneo, visto che l’unica gara in trasferta contro gli Aquilotti l’ha giocata al Manuzzi (2-2 con la maglia della Fiorentina il 18 ottobre 2020).

Ángel Di María ha partecipato attivamente a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime cinque presenze in campionato: con l’argentino in campo (13 gare) in questa Serie A TIM, la Juventus ha una media gol segnati migliore (1.6 vs 1.4) e una percentuale di vittorie più alta (61.5% vs 55.6%)". (legaseriea.it)