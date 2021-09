Spalletti: “Scudetto? Per la prima posizione è un condominio di 7 squadre”

Il tecnico ha parlato

redazionejuvenews

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Napoli. L'allenatore ha parlato del momentaneo primo posto degli azzurri e della lotta scudetto nel campionato di Serie A. Queste le sue parole in merito: "Il nostro primo posto in Serie A? Questo l'avevamo già detto, ad essere noi si sta bene, ve lo assicuro, anche da parte dei giocatori, e ci sentiamo avvolti da questo affetto dei nostri tifosi allo stadio Maradona. Poi sappiamo che ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti ed altri meno, la viviamo con assolutamente in equilibrio.

Non ci nascondiamo da tempo, il discorso andrà a finire lì anche oggi, però quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di 7 squadre e noi vogliamo assumerci il peso dei nostri millesimali, ma non vogliamo le quote degli altri, sono le stesse per tutti. Poi ci sono momenti migliori e peggiori, dobbiamo essere pronti a tutto, sempre. Chi ne ha di più tra le sette sorelle? Nei condomini se ne danno sempre di più agli altri, anche lei. Serve l'amministratore. Li abbiamo tutti allo stesso modo, a meno che non si voglia dare di più pressione ad uno o un altro, ovviamente.

Tutti abbiamo le stesse caratteristiche in squadra, noi abbiamo avuto la fortuna del club che s'è organizzato lo stesso senza cedere nessun giocatore grosso, qualcuno è partito come Hysaj, Bakayoko e Maksimovic, ma grossomodo la squadra è rimasta la stessa, altre società hanno ricomprato, altri hanno speso tanto per mettere dentro elementi, questi specchi possono stridere quando ti arrampichi". In queste sette sorelle. ovviamente, c'è anche la Juventus. Bianconeri che in campionato non sono partiti benissimo, ma nella scorsa giornata hanno vinto il primo match di Serie A contro lo Spezia. Ora la partita con la Sampdoria, in cui la squadra di Allegri dovrà riconfermarsi.