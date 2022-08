Spalletti su Cristiano Ronaldo: “Chi non vorrebbe allenarlo?”

Domani il Napoli affronterà la Fiorentina al Franchi. Oggi in conferenza stampa il tecnico ha parlato anche della clamorosa voce di mercato

redazionejuvenews

Il Napoli è una delle squadre che è partita meglio in questo avvio di Serie A. Nella prima giornata gli azzurri hanno travolto il Verona al Bentegodi per 5-2, mentre nella seconda partita si sono imposti per 4-0 sul Monza al Diego Armando Maradona. In questa terza giornata la squadra partenopea se la vedrà con la Fiorentina, reduce dalla qualificazione ai gironi di Conference League, ottenuta giovedì. In vista della partita di domani sera, oggi il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa.

Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di mercato che vedrebbero la possibilità di un trasferimento in azzurro di Cristiano Ronaldo. L'operazione vedrebbe coinvolto anche Victor Osimhen, che potrebbe essere acquistato dai Red Devils, che oltre a una cifra dai 100 milioni di euro in su, offrirebbero anche l'ex attaccante della Juventusin prestito.

Spalletti ha parlato così di CR7: "Chi non allenerebbe volentieri Ronaldo? Però poi parlando con De Laurentiis mi ha detto che non ha ricevuto nulla di vero, per cui rimaniamo il più realisti possibili. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, quindi la vedo dura che si possa fare una trattativa di questo tipo. Questo è il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli e i procuratori. Ma al momento non c’è nulla di vero".

Il tecnico dei partenopei ha continuato: "Si sta parlando di un giocatore che ha qualità per poter stare in qualsiasi posizione in campo. È uno che risolve le cose anche da solo. Noi dobbiamo però prendere in considerazione le cose che possediamo e Osimhen è il giocatore che deve essere il protagonista".

Sul suo centravanti: "I calciatori forti come lui hanno sempre il mercato aperto. Per cui il rischio della distrazione a causa del mercato si corre sempre con giocatori come lui perché è un giocatore top".