Spalletti: “Raspadori sarebbe il sostituto naturale di Mertens”

Il Napoli, dopo il terzo posto dello scorso campionato, si prepara a ripartire in Serie A con una rosa che ha subito diversi cambiamenti. Di questo ha parlato il tecnico dei partenopei, Luciano Spalletti, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sulla questione dell'addio di Dries Mertens: "Non sono stato io e non è stato il club a non volerlo ancora con noi. Avrebbe potuto darci una grande mano, ma la società gli ha fatto una proposta e lui non l'ha accettata".