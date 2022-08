Spalletti: “Inter, Milan e Juve si sono rinforzate tantissimo”

Negli ultimi giorni il Napoli ha aggiunto tasselli importanti alla rosa: "Se questi arrivi hanno creato entusiasmo può servire e lo sfrutteremo per diventare forti come l’anno scorso un po’ più velocemente. La completezza della rosa adesso ci può far pensare a qualcosa di differente dal 4-3-3. Ma già lo scorso anno abbiamo lavorato su due moduli. La società ha fatto un ottimo lavoro con un occhio alle finanze: ha abbassato i costi e investito sul futuro. L’idea di acquistare Raspadori nasce perché è un calciatore che può darci qualcosa di diverso dagli altri giocatori che abbiamo. Ndombélé ha un biglietto da visita importante. Può ricoprire tutti i ruoli a centrocampo. Mi ha fatto piacere l’entusiasmo con cui ha accettato di venire a Napoli: ci ha fatto vedere il suo desiderio, ha una voglia matta di far vincere il Napoli, proprio come noi. Lottiamo per diventare una squadra forte, un gruppo che si allena al massimo, per avere gli equilibri di squadra giusti e la disponibilità che avevamo trovato un anno fa. Siamo gli stessi di prima ma con meno esperienza, meno presenze in nazionale o in Champions, meno personalità".