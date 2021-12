Spalletti: “La Juve prima per un gol al 94′ e il Napoli secondo per un rigore sbagliato? Non so…”

Il tecnico del Napoli ha parlato

redazionejuvenews

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di ieri di Europa League vinto contro il Leicester. L'allenatore ha parlato anche della Juventus: "Il tuffo? L'avevo promesso a Elmas, 'fai un altro gol e mi tuffo', gli avevo detto a fine primo tempo. La Juve prima per un gol al 94' e il Napoli secondo per un rigore sbagliato? Non so quanto conta la fortuna nel calcio, né come sono messi gli altri. Però io sono fortunatissimo: se hanno fortuna anche gli altri, al massimo fanno pari.

Quando prendi due gol come li abbiamo presi noi ti sembra vada tutto di traverso. Invece abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, sicuramente. Abbiamo preso due gol in situazioni sulle quali ci si può atteggiare meglio come condizioni per pulire l’area di rigore. Loro sono forti, ci voleva una reazione di squadra che ha carattere e personalità. Va detto: i ragazzi hanno avuto la reazione di chi ha anima e mi sono piaciuti molto. Stasera nelle difficoltà hanno vinto la partita, per cui grandi complimenti a tutti. Vittoria che pesa? Certamente, perché poi nel calcio con una squadra di questo livello hai tutte le pressioni di dover esibire sempre la classifica e dei risultati.

Aver vinto rimette a posto tante cose, sono convinto che da questa partita qui tutti prenderanno più forza per andare a dimostrare in futuro le loro qualità sia in campionato che in coppa. Elmas? Lui è un ragazzo splendido anzitutto. È sempre chiamato tappabuchi perché sa fare bene ovunque: dove sei in difficoltà ci metti lui e tira fuori sempre la roba giusta. A fine primo tempo era dispiaciuto per qualcosa che non gli era andata a genio dopo la partita. Ha fatto un gol da giocatore vero. Lo metti dove ti pare e lui tira fuori quello che ti serve".