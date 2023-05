Spalletti sul futuro: “Non commento le parole del presidente…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha detto la sua a DAZN dopo la partita con il Bologna. Ecco le sue parole sul futuro, considerando anche le voci che lo vedono nella lista per il post Allegri alla Juventus: "Le dichiarazioni del presidente sul privilegio di restare a Napoli? Non commento le parole del presidente. Sono organizzato mentalmente per festeggiare con il popolo e con i calciatori. Per questo, anche oggi hanno fatto una grande partita.