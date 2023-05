Spalletti: “Futuro alla Juventus? Posso parlare solo di quest’anno”

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha risposto a una domanda su un suo eventuale futuro alla Juventus nella prossima stagione sportiva

Nella conferenza stampa del Napoli, l'allenatore della squadra partenopea Luciano Spalletti ha risposto a una domanda relativa alla Juventus. In particolare, in questi giorni starebbe tenendo banco la questione sul futuro del tecnico per la prossima stagione.