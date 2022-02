Spalletti: “Ci vedo una bella bagarre, può diventare una giostra bella e crudele”

Il tecnico del Napoli ha parlato

redazionejuvenews

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa di vari temi, tra cui la lotta scudetto, prima del match di domani: "Ci vedo una bella bagarre, può diventare una giostra bella e crudele allo stesso tempo per uomini forti, per anime forti. Ci sono molte squadre che possono rientrare, nella lotta Champions ci sono possibilità di apertura per quanto riguarda la vittoria del campionato. Io sono convinto che i miei calciatori ci daranno tutto perché sono abituati a fare così, io li conosco bene. Sanno riconoscere il momento, da qui in avanti deve essere una corsa a perdifiato.

La soluzione siamo sempre noi, tutto dipende da noi. La possibilità di vincere il campionato? Abbiamo perso delle energie, bisogna ammetterlo, però allo stesso tempo dentro la squadra ho ancora tante fonti misteriose che possono darci delle soluzioni a tante cose. Si va a giocare con fiducia, sapendo che questa è una chance che ci possiamo giocare, per far vedere se la nostra forza può andare oltre tutto. Barcellona? Non abbiamo un'identità di gioco da inizio anno, un gioco che ci ha dato delle soddisfazioni.

Se dentro la partita questa qualità ti viene a mancare è un boomerang che può tornarti addosso. Se non riusciamo a gestire però il nostro modo di giocare anche nella fase di non possesso, rischiamo di fare brutte figure. Bisogna essere onesti, loro sbagliavano molto meno di noi in fase di possesso. Abbiamo fatto più errori del solito e loro sono stati bravissimi a far girare la palla, siamo stati puniti da questi due episodi iniziali, da lì è stato tutto un po' più difficile. Dopo il nostro gol eravamo nella nostra miglior fase, ma abbiamo preso il terzo. C'è grande dispiacere, perché stasera si era ricreato il bel clima Napoli del 'Maradona' e questo ci fa doppiamente male, forse più del risultato".