SPAL-Juve Next Gen 1-3, Brambilla: “Vittoria importante e meritata”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla al termine della partita di Serie C contro la SPAL

Grande vittoria per la Juve Next Gen che grazie alle reti di Guerra, Damiani e Cerri ha battuto 1-3 la SPAL. Al termine della partita l'allenatore bianconero Brambilla ha detto: "Una vittoria importantissima, meritata e di alto livello. Per una squadra così giovane venire qua e impostare, soprattutto nella prima mezz’ora, una gara così, non era facile, siamo molto contenti".