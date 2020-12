Spadafora: “Niente riapertura degli stadi a gennaio. Piscine e palestre verso l’ok”

TORINO – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato ospite della trasmissione Agorà in onda su Rai Tre, ai microfoni della quale ha fatto il punto della situazione sullo sport e sul Coronavirus.

“Escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità per gli stadi. Ognuno spera a gennaio di poter riprendere la propria attività, ma, come governo, dobbiamo decidere una scala di priorità e, in questo momento, non è prioritaria rispetto ad altre cose. Il mio desiderio è rivedere i tifosi allo stadio il prima possibile, ma non credo avverrà a gennaio.”

Il Ministro ha poi continuato parlando dell’attività sportiva amatoriale: “Confido che entro fine gennaio tutta l’attività sportiva potrà riprendere nelle condizioni che il Cts indicherà, ovviamente con tutte le limitazioni per la sicurezza. Piscine e palestre penso potranno riaprire, stiamo lavorando con il Cts. È un obiettivo raggiungibile, dobbiamo vedere i dati. Credo sia assolutamente possibile riaprire entro la fine gennaio palestre, centri danza e piscina.”

Diversa la situazione per gli impianti sciistici: “Mi auguro davvero che prima del 7 febbraio possa esserci una riapertura. Credo che il Cts abbia chiesto delle correzioni ai protocolli più che una vera e propria bocciatura. L’apertura degli impianti dipende dai dati che ci saranno in questi giorni. Stiamo lavorando con il Cts costantemente e prima della chiusura di ottobre avevamo predisposto un protocollo con delle misure molto rigide. Devo dire che molte palestre avevano anche fatto degli investimenti per garantire il rispetto delle norme. Credo che la riapertura a gennaio è un obiettivo raggiungibile, dobbiamo vedere i dati ma riaprire pur con delle limitazioni palestre, centri danza, piscine e le altre attivita’ credo sia possibile”. Una chiosa poi sul vaccino: “Se mi vaccinerò? assolutamente sì e inviterò tutti gli italiani a farlo. Spero che anche gli sportivi possano essere dei testimonial. Sono convinto che ce la faremo a rispettare i tempi, siamo in un momento difficile e non possiamo permetterci altri ritardi.”

