Soulè: “Sarebbe bello debuttare in prima squadra. Il mio idolo è Messi”

Il giocatore della Juve Under 23 ha parlato

Il centrocampista della Juve Under 23 Matias Soulè, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di "La Capital Mar de La Plata", dove ha parlato del suo periodo di ambientamento in questa società, esprimendo anche il suo desiderio di voler debuttare in prima squadra. Infine ha confessato quello che è il suo idolo indiscusso".

SUL SUO DESIDERIO - "Sarebbe molto bello debuttare in prima squadra. La Juventus U23 è la seconda squadra della Juventus e gioca in Serie C. Lì si affrontano giocatori professionisti di tutte le età".

SUL SUO ADATTAMENTO - "Sono in Italia dal gennaio dello scorso anno. Ma ho giocato solo due partite in tutto il 2020, a causa di infortuni e pandemia. Prima era stato fermato anche in Argentina. Ma quest’anno ho giocato quasi tutte le partite. Quando non ero il titolare, avevo minuti entrando dalla panchina.

SUL CALCIO ITALIANO - "Qui è un calcio diverso: più tattico, veloce, con molta pressione e meno spazio. Ma ogni volta ho più confidenza con l’allenatore e con i miei compagni. E cerco sempre di migliorare".

SULLA JUVE - "Ci alleniamo tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Una, due ore o talvolta di più. Per fortuna mi trovo bene con tutti i compagni. A causa del continuo contatto con loro sto cominciando ad imparare la lingua, oltre a ciò ho seguito un paio di lezioni di italiano".

SULLA SOCIETA' - "Mi ha impressionato soprattutto l’organizzazione, perché sono curati nei minimi dettagli. Allora, come sono le strutture e come sono i progetti? Prestano molta attenzione alle giovanili. Pirlo è già venuto a trovarci più volte e anche la dirigenza.

IL SUO IDOLO - "Essendo un fan dell’Independiente, da ragazzo ammiravo il “Kun” Agüero. In seguito, il più grande idolo che ho è Messi. Della Juventus ovviamente mi piacciono Cristiano Ronaldo e Dybala. E da altri campionati Lewandowski o Neymar".