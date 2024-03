Soulè: “Giocare in Premier sarebbe un sogno ma vorrei restare alla Juve”

Intervistato da DSPORTS Radio dal ritiro con la nazionale argentina, l'attaccante della Juve in prestito al Frosinone Matias Soulè ha parlato della possibilità di giocare le Olimpiadi: "Non ho ancora parlato con la Juventus, non so cosa mi succederà e se ci andrò o meno. Ne sto parlando con il mio agente. Quando sarà il momento farò in modo che mi lascino andare".