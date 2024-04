Soulè: “Futuro? Sto parlando con la Juve. Giocare nel Real sarebbe un sogno”

Intervistato da ESPN l'attaccante argentino Matias Soulè ha parlato del suo futuro: "Sto parlando con la Juve, non so ancora cosa succederà. Sono molto ansioso, ma prima ho queste otto partite con il Frosinone da giocare. Alla Juventus non avevo molte possibilità di giocare e ho accettato questa soluzione. La Juve è il massimo. Mi volevano Atletico Madrid, Benfica e Monaco, tante squadre. Ma per me è stata una decisione rapida poiché credo che la Juventus sia una squadra fortissima. Un grande sogno sarebbe quello di giocare per il Real Madrid. Ci ho sempre pensato quando ero bambino. E poi anche di vincere una Champions League".