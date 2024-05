Sottili: “Sorpreso dalla sconfitta della Juventus Next Gen”

Intervistato per Tmw Radio, Stefano Sottili ha commentato i risultati dell'ultimo turno d'andata dei playoff. In particolare, l'allenatore con moltissime esperienze in squadre di Serie C sarebbe rimasto stupito dalle sconfitte della Juventus Next Gen e dell'Atalanta U23. Ecco le sue parole: “Le gare hanno rispettato i pronostici per i vantaggi della classifica. Le teste di serie hanno mantenuto il vantaggio che avevano guadagnato nel corso della stagione. A me hanno stupito le sconfitte delle U23. La prestazione della Juventus è stata importante, al pari di quella di Pescara, ed è mancato solo il gol. Il gol nel finale della Casertana fa pendere l’ago della bilancia dalla propria parte. Per me sono ragazzi forti e hanno la possibilità di ribaltare i risultati. Se vogliono ambire a campi importanti e alle prime squadre bisogna anche avere la voglia e la felicità di giocare in posti caldi”.