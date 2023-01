Sottil: “Beto contro la Juventus? Sì, è il nostro bomber”

Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha detto la sua sulla prossima gara contro la Juventus, parlando anche di Beto, punta dei friulani.

redazionejuvenews

Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della prossima gara contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Deulofeu ha avuto una distorsione a Napoli, sta cercando di recuperare con un piano graduale, quando si parla di articolazioni del ginocchio ci possono essere intoppi, ma lo stiamo gestendo con lo staff per riaverlo al meglio. Beto ha perso qualche pallone ma può capitare, in coppia con Success ha dimostrato di essere produttivo, credo che cambiare qualcosa per Beto contro la Juventus sarebbe un po' un azzardo, è il nostro bomber.

Abbiamo fatto 21 tiri, con otto calci d'angolo, ampio possesso palla, vuol dire che c'è una squadra sola in campo. Si potevano fare più cose, ma vedo le cose positive, arriveranno i gol come successo in amichevole. L'Empoli è squadra tosta, vivace e sul primo gol serviva più attenzione.

Dobbiamo fare meglio per quelle che sono le nostre capacità e qualità. Secondo me si meritava di vincere, non lo abbiamo fatto e sono gare che rischi anche di perdere, abbiamo costruito un bel gol, peccato, ma andiamo avanti. Dobbiamo cercare di abbassare un po' i tiri richiesti per andare in gol, ma per la voglia che hanno i nostri attaccanti sono sicuro che i gol arriveranno".