Sorteggi CL, la Juventus pesca il Paris Saint-Germain e il Benfica

Tra pochi minuti verranno sorteggiati i gironi della fase finale della Champions League 2022-23. La Juventusè in seconda fascia, motivo per cui, c'è il grosso rischio che i bianconeri possano trovare delle big nel proprio raggruppamento. Infatti la Vecchia Signora potrebbe pescare il PSG, il Bayern, il Real Madrid e il Manchester City, con Ajax, Porto ed Eintracht come club più semplici. Anche in terza fascia c'è lo spauracchio Borussia Dortmund, mentre più soft le avversarie come Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen. In quarta fascia il rischio è il Marsiglia, mentre Viktoria Plzen, Maccabi Haifa e Dinamo Zagabria sono squadre più abbordabili.