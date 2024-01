Sorpresa tra i convocati: con la Salernitana sarà la prima per Muharemovic

Il centrale bosniaco è stato chiamato per la sfida di stasera contro i granata di Inzaghi. Si tratta dell'esordio assoluto in prima squadra

La Juve ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Salernitana. La sfida è valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente incontrerà ai quarti il Frosinone. Nessuna particolare defezione per Massimiliano Allegri, che potrebbe far esordire a gara in corso anche il classe 2005 Joseph Nonge e Tarik Muharemovic. Alla prima chiamata tra i "grandi", indosserà la maglia numero 44.