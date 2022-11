Juve, sorpasso Bayern per Thuram? I bavaresi preparano l’offerta

Uno degli obiettivi di mercato della Juve è l'attaccante del Borussia Monchengladbach, figlio dell'ex bianconero Lilian, conteso dal Bayern

redazionejuvenews

La Juventusha chiuso la prima parte della stagione in crescendo, dopo aver iniziato in modo pessimo. La squadra bianconera, con il 3-0 alla Lazio è arrivata alla sosta per il Mondiale in Qatar con sei successi di fila, tutti senza subire gol, portandosi al terzo posto in classifica. Ora che la Serie A è ferma, mentre undici dei bianconeri parteciperanno alla rassegna iridata, ci saranno diverse settimane per pensare anche al mercato.

Uno degli obiettivi concreti della Juve sembra essere Marcus Thuram. L'attaccante classe 1997 ovviamente richiama ricordi felici ai tifosi bianconeri, essendo uno dei due figli di Lilian, ex difensore della Vecchia Signora dal 2001 al 2006. Thuram Jr in questa prima parte di stagione con il Borussia Monchengladbach è andato molto bene: 10 gol in 15 partite di Bundesliga, a cui si aggiungono 3 reti in 2 partite di Coppa di Germania.

Il giocatore francese andrà in scadenza a giugno e su di lui c'è l'attenzione di diversi club per prenderlo a zero e la Juventus è uno dei club in prima fila. Ma sul giocatore è pronto a piombare il Bayern Monaco. Secondo Sportmediaset, il club bavarese è pronto ad anticipare la concorrenza e prendere Thuram già a gennaio per 10 milioni di euro. In questo caso i bianconeri non rilancerebbero: sono interessati solo al parametro zero.