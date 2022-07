Juve, sorpasso Bayern per De Ligt. E c’è l’incontro per Koulibaly…

Mentre il club bavarese sembra essere in vantaggio rispetto al Chelsea, la Juve incontra il procuratore del difensore senegalese del Napoli.

redazionejuvenews

Il mercato della Juventus continua essere in pieno fermento. Da giorni ormai è in evoluzione la situazione di Matthijs De Ligt, che sembra ormai prossimo alla cessione. Il pressing del Chelsea su di lui infatti si era fatto sempre più forte: i Blues infatti hanno la necessità di fare un colpo in difesa, dopo aver perso a parametro zero sia Rudiger e Christensen. Le richieste economiche della Juve e il rifiuto dei bianconeri di contropartite tecniche come Werner e Jorginho. Per questo gli inglesi stanno sondando anche un'altra pista che porta ad Aké del Manchester City, che avrebbe una valutazione inferiore.

Con la titubanza del Chelsea, dalla Germania arrivano rumors di un sorpasso del Bayern Monaco, sempre più convinto di piazzare il colpo De Ligt. Secondo la Bild infatti il tecnico Julian Nagelsmann e il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic, che da giocatore ha vestito anche la maglia bianconera, avrebbero contattato il giocatore per prospettargli il progetto tecnico che hanno in mente, in cui l'olandese sarebbe protagonista.

La Juventus, che punta a monetizzare al massimo la cessione del centrale ex Ajax, chiaramente si sta già muovendo per cercare un grande nome che non faccia rimpiangere De Ligt. E il sogno di mercato rimane sempre lo stesso: Kalidou Koulibaly. Come riferito da Gianluca Di Marzio, nel tardo pomeriggio è iniziato un incontro tra il direttore sportivo della Juve Federico Cherubini e Fali Ramadani, agente del difensore senegalese. Il centrale senegalese sarebbe il prescelto di Massimiliano Allegri, che lo ritiene il giocatore ideale per diventare il nuovo leader difensivo della Juventus. 31 anni, perfetta conoscenza del campionato italiano, forza fisica dominante, capacità notevoli anche in fase offensiva e grande personalità: tutto quello che si può chiedere a un centrale di difesa moderno. A oggi il rinnovo col Napoli è lontano e il suo contratto scadrà nel 2023: la Juve ci prova.