Il sogno per l’estate è Teun Koopmeiners: è un pupillo di Giuntoli

La dirigenza bianconera è già al lavoro per regalare a Max Allegri un centrocampista di spessore per la prossima stagione

La priorità assoluta della dirigenza bianconera è rinforzare il centrocampo con almeno un nome di spessore. Se non in questa finestra di mercato sicuramente per giugno. Un giocatore forte, completo, che magari conosca già il nostro campionato e che possa fare la differenza ad alti livelli, anche in campo internazionale.

Come riferito dalla "Gazzetta dello Sport", la Juventus ci proverà seriamente per Teun Koopmeiners. Il mediano dell'Atalanta è il vero grande obiettivo dei bianconeri per l'estate. Giuntoli lo segue e lo apprezza sin dai tempi dell'Az Alkmaar, tant'è vero che lo avrebbe voluto anche a Napoli prima che approdasse a Bergamo. In estate, però, partirà l'assalto per portarlo a Torino.