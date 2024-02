Sneijder: “Inter-Juventus? Sfida che rende la Serie A interessante”

Wesley Sneijder , ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla partita con la Juve . Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "La partita non vale quattro punti, ma sempre tre come tutte le altre.

L’Inter è avanti e ha una gara da recuperare, ma chi potrebbe mai dire che, battendo la Juve, avrebbe già lo scudetto in tasca? Non funziona così, mancano tanti mesi e gli avversari sono sempre difficili, soprattutto in Italia. La squadra di Inzaghi può uscire ancora più convinta dalla sfida ma so che non perderà l’umiltà. Quella di Allegri ha l’occasione di avvicinarsi e mettere ancora più pressione all’Inter.