Skriniar: “Scudetto? Negli ultimi nove anni ha vinto sempre la Juve, cercheremo di invertire la rotta”

TORINO – Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato sport.sk circa la lotta scudetto con la Juventus e il Milan: “Sono contento che non solo io, ma tutta la squadra stia facendo un bel campionato. Abbiamo giocato ottime partite, ottenendo anche vittorie molto pesanti. Il successo sulla Juve in campionato è stato prezioso e importante non solo per la classifica, ma anche perché l’Inter non batteva la Juventus da tanto tempo. E’ stato un risultato estremamente importante per noi e ovviamente per tutti i nostri tifosi. Quella contro i bianconeri non è una gara come le altre. Tuttavia siamo l’Inter e abbiamo un’ottima squadra, quindi dobbiamo sempre avere l’ambizione di vincere, indipendentemente dall’avversario e dalla competizione”.

Poi ancora: "Corsa allo scudetto nel campionato di Serie A? Questa parola si scrive ovunque, soprattutto sui giornali italiani. Ma in spogliatoio finora ne abbiamo parlato in modo piuttosto modesto. E' vero che siamo secondi a soli due punti dal Milan, ma il campionato è ancora lunghissimo e ci sono tante partite da dover giocare. C'è ancora mezza stagione davanti a noi. Allo stesso tempo, però, è naturale che all'Inter si giochi per i traguardi principali. Qui non si può non essere ambiziosi e competitivi. Stiamo andando bene, ma negli ultimi nove anni sempre la stessa squadra ha vinto lo Scudetto. Ovviamente cercheremo di invertire questa rotta. Vincere il derby di Milano in Coppa Italia? E' sempre bello ottenere un successo in una stracittadina. Vincere il derby è stato un segnale forte non solo verso il Milan, ma anche verso le altre squadre. Abbiamo dimostrato che siamo qui e siamo pronti a lottare fino alla fine della stagione per avere un posto tra i migliori – ha concluso – ".