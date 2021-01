Skorupski: “Io e Szczesny abbiamo fatto bene oggi. Parata su McKennie? Mi ha tirato addosso…”

TORINO- Un altro successo per la Juventus, dopo quello arrivato in settimana in Supercoppa Italiana contro il Napoli, che all’Allianz Stadium regola il Bologna con il risultato di 2-0. Autori dei gol Arthur e Weston McKennie, che lanciano la squadra di Andrea Pirlo a quota 36 punti in classifica, che per effetto dei ko di Milan e Napoli, tengono i bianconeri al quarto posto in compagnia dell’Atalanta a quota 36 punti, sette in meno dei rossoneri capolisti. Nel post-partita, intervistato dai microfoni di DAZN, il portiere emiliano Lukasz Skorupski, autore di diverse ottime parate che hanno impedito ai campioni d’Italia di dilagare nel punteggio, ha così analizzato la sua prestazione e quella dell’amico e connazionale Wojciech Szczesny:

"La parata migliore di oggi? Penso quella che ha fatto Szczesny sul colpo di testa di Cuadrado, un gesto che era sicuramente inaspettato. Difficilissima, gli faccio i complimenti. Io o lui in Nazionale? Il ct è cambiato da poco tempo, ora spetterà a lui dover fare le sue scelte. Speriamo possano convocarci entrambi, oggi abbiamo fatto molto bene tutti e due. La Nazionale polacca ha a disposizione quattro portieri molto forti, tre giocano qui in Italia e uno gioca in Inghilterra. Miglioramenti? Posso e devo migliorare ancora con i piedi, mentre in porta sono sicuro perchè so di saper parare. Sono sempre con il resto della squadra a lavorare, prendendomi la responsabilità di tanti possessi palla. C'è bisogno di personalità, se vuoi fare bene in un campionato difficile come la Serie A devi seguire quello che ti dice il tuo allenatore. Parata su McKennie? E' stata una respinta con il piede, non dovevo fare un lancio per un compagno sulla fascia. E' stato facile, mi ha tirato addosso".