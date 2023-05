Siviglia, il report dell’allenamento: torna il Tecatito Corona

Il Siviglia si è allenato agli ordini di Mendilibar dopo la schiacciante vittoria in campionato. Si rivede Jesus "Tecatito" Corona.

redazionejuvenews

Il Siviglia, in vista della partita di Europa League contro la Juventus, si è allentata agli ordini di Mendilibar. Si rivede, dopo diversi mesi, Jesus Corona, ex Porto, che proverà a rendersi disponibili per la semifinale di ritorno con i bianconeri.

Ecco la nota: "Dopo una sofferta vittoria contro il Real Valladolid allo stadio José Zorrilla, concatenando così quattro vittorie in trasferta per la prima volta nella sua storia .Dal canto suo, Tecatito è sceso in campo allo stadio Jesús Navas per svolgere un lavoro individuale dopo essere tornato in campo nel miglior modo possibile, segnando il terzo e ultimo gol nella vittoria a Pucela.

La prima squadra ha così iniziato un'intensa settimana di lavoro in cui, senza tempo per riposarsi, comincerà a prepararsi per il bellissimo ed entusiasmante appuntamento che ci aspetta questo giovedì allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán contro la Juventus FC nella ritorno delle semifinali di UEFA Europa League".