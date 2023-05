Siviglia, Lamela avverte la Juve: “Questa volta andrà meglio”

Manca sempre meno alla semifinale di ritorno di Europa League tra Siviglia e Juve . In vista del match Lamela ai microfoni del club spagnolo ha detto: " Siamo entusiasti di questa partita , è una grande opportunità per una squadra che ha sofferto tanto".

"Loro sono una rivale tosta - ha continuato -. In Serie A sono una delle migliori squadre, se la giocano sempre per il titolo. Dovremo giocare una partita di alto livello per arrivare in finale. Ci si aspetta qualcosa di incredibile, l’abbiamo già sperimentato l’altro giorno, questa volta andrà meglio".