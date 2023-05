Euroavversari, il Siviglia vince e pensa già alla Juve: “Possiamo sognare”

Le parole dell'allenatore del Siviglia Mendilibar dopo la vittoria in rimonta contro l'Espanyol: testa all'Europa League e alla Juve

redazionejuvenews

Dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro l'Espanyol, l'allenatore del Siviglia Mendilibar ha detto: "È stato come scrivere un libro. Abbiamo iniziato bene, con il pareggio loro sono migliorati molto e sono stati più bravi di noi. Penso che siamo riusciti a metterli nella propria metà campo e ci hanno preso pochissime ripartenze e così sono arrivati il rigore di Ocampos e il gol di Gueye. Chiunque avrebbe potuto vincere, ma siamo stati in grado di alzarci e vincere".

La squadra spagnola comincia già a pensare alle semifinali di Europa League: "Penseremo alla Juve giovedì prossimo, è una squadra che punta molto in alto, ma noi possiamo sognare. È molto difficile giocare ogni tre o quattro giorni, è più dura di quanto sembri. In campionato abbiamo 44 punti e cercheremo di arrivare il più in alto possibile".

In vista della sfida contro la Juve, però, il Siviglia rischia di dover fare a meno di diversi titolari: "Abbiamo una settimana per recuperare e riposare visto che torneremo a giocare ogni tre o quattro giorni fino alla fine. Suso è in gamba, quando se ne è accorto si è fermato, ma immagino che starà fuori più di una settimana. Non lo so. Lamela si è riscaldato ma si è dovuto fermare, spero entro lunedì sia con il gruppo. Fernando ha avuto un problema ed rimasto a casa. Bryan Gil era esausto e l'ho cambiato".