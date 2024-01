Situazione Kean: inserimento del Bayer, ma l’Atletico resta in vantaggio

L'attaccante italiano spinger per andare a giocare in Spagna anche se il club tedesco può offrirgli maggior spazio visto il ko di Boniface

Il futuro di Moise Kean è sempre più lontano della Juventus. La trattativa con l'Atletico Madrid infatti pare oramai alle battute finali. L'attaccante classe 2000 che si trasferirà in Spagna in prestito secco fino al prossimo giugno. Un'uscita che permetterà alla Juventus di valorizzare ancora di più il talentino Yildiz, entrato a tutti gli effetti all'interno delle rotazioni di Massimiliano Allegri per questa seconda parte di stagione.

Per definire l'operazione col nero su bianco, la Juventus attende solo che l'Atletico Madrid completi un'uscita per avere spazio in rosa, poi sarà il momento dei comunicati ufficiali. La trattativa coi Colchoneros, spiega inoltre Tuttosport, si è chiusa nonostante i tantissimi interessi arrivati alla Continassa per l'ex PSG. Oltre ai club italiani, su tutti Monza e Fiorentina, nelle scorse ore aveva provato l'inserimento anche il Bayer Leverkusen primo in Bundesliga.