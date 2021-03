Situazione Juve, Cassano: “Pirlo sta facendo male”. Vieri: “Se vuoi dare via Cr7…”

Le dichiarazioni dei due ex attaccanti su alcuni temi di attualità in casa bianconera

redazionejuvenews

Situazione difficile per la Juventusche, dopo il pareggio di Verona, ha visto aumentare la distanza dalla vetta della classifica, occupata dall'Inter, a ben dieci punti. Il decimo scudetto consecutivo appare sempre più lontano, ma a non convincere i tifosi è soprattutto il gioco mostrato dalla squadra sul campo. I vari infortuni e le tante gare giocate di seguito in questi mesi non hanno permesso ai bianconeri di esprimersi al massimo, attirando così numerose critiche e portando a casa risultati sicuramente deludenti. Intervenuto in diretta alla "Bobo TV", trasmissione che l'ex calciatore Christian Vieri conduce su Twitch, l'ex fantasista di Roma e Samp Antonio Cassano ha così analizzato la situazione:

"Pirlo ha cercato il modo di farci vedere qualcosa di bello, ma tra prestazioni e risultati purtroppo devo dire che la sua Juve sta facendo molto male. La più grande delusione di questa stagione è proprio la formazione bianconera, con quella rosa a disposizione non può stare a -10 dall’Inter. E ora rischia seriamente anche per il quarto posto. Andrea ha grandi idee, è un innovatore, ma non sta facendo bene".

Altro argomento affrontato è poi la situazione di Cristiano Ronaldo, giocatore che, secondo molti, non permetterebbe alla squadra di esprimersi al meglio nonostante i già 19 gol messi a segno in questo campionato. Ad analizzare la situazione, stavolta, è stato lo stesso Vieri, che ha dichiarato:

"Io penso che la Juve non dipenda così tanto da Cristiano Ronaldo, è un qualcosa che succede anche in tutte le altre squadre. Succede con Lukaku all’Inter o anche al Barcellona con Messi. A chiacchierare alla fine sono tutti bravi. Se dai via Ronaldo poi devi trovare uno che ti fa 40 gol a stagione come fa lui. Se vuoi mandare via uno che ti fa un gol a partita, devi sostituirlo in modo adeguato con uno allo stesso livello".