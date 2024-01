La situazione infortuni verso il Frosinone: Rabiot out, torna Cambiaso

Prima di gettare testa e cuore sul prossimo impegno di campionato, la Juventus dovrà però rispondere presente in Coppa Italia . Una partita che Allegri, però, dovrà affrontare senza uno dei suoi imprescindibili punti di riferimento. La trasferta di Salerno ha infatti lasciato in eredità a Rabiot un fastidioso sovraccarico al flessore della coscia destra. Motivo per cui il francese giovedì non sarà della contesa.

A differenza di Alex Sandro, nuovamente recuperato per aumentare le rotazioni in difesa, e di Locatelli, che in Campania ha smaltito il turno di squalifica patito in campionato. Ancora da risolvere i rebus legati a Cambiaso e Chiesa, anche se – in entrambi i casi – serpeggia un discreto ottimismo. L’ex Genoa, in particolare, sta smaltendo lo stato influenzale che l’ha estromesso dalla gara dell’Arechi. Il ginocchio dell’attaccante azzurro, malconcio dopo un trauma patito in allenamento alla vigilia di Salerno, si è invece sgonfiato ormai del tutto. Timidi sorrisi nella tarda mattinata di ieri, anche se Fede ha ancora lavorato a parte rispetto a chi non era sceso in campo la sera prima.