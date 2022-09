News Juve – Fermi tutti! Arriva la botta da 250 milioni di euro

Non c'è tempo per rimuginare sulla sconfitta con il Psg, su quello che sarebbe potuto essere con un po' di cattiveria nei momenti cruciali e con qualche campione in più a disposizione. La Juventus deve pensare in fretta alla sfida di domenica sera contro la Salernitana. C'è da recuperare terreno anche in campionato. Contro i campi non ci sono alibi che tengano, bisogna ottenere il bottino pieno.