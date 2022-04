Sissoko: “Mi rivedo un po’ in Zakaria. Spero arrivi Zaniolo”

Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato il momento di forma del club bianconero, con un cenno al mercato.

redazionejuvenews

Momo Sissoko, ex calciatore della Juventus dal 2008 al 2011, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, analizzando la situazione del club bianconero. Ecco le sue parole su Zakaria: "E' un giocatore giovane e arriva in una squadra molto più grande rispetto a quella in cui era. Ha fatto subito gol all’esordio, si è inserito bene e lo vedo perfetto negli schemi di Allegri. Ha avuto questa parentesi sfortunata a causa dell’infortunio ma sono convinto che apporterà una grande mano in questo finale di stagione e dall’anno prossimo sarà un giocatore fondamentale per la Juve. Mi piace tantissimo e un po' mi ci rivedo."

Sul rinnovo di Dybala e gli obiettivi di calciomercato: "Ora c’è un nuovo progetto, hanno preso un giocatore fortissimo come Vlahovic e stanno lavorando per altri obiettivi. Spero che alla fine arrivi Zaniolo perché è un giocatore di alto livello e sarebbe adatto per le esigenze della Juve. Sono convinto che con il prossimo mercato, la Juve tornerà ad essere la più forte in Italia. Senza dubbio riprenderei Pogba. Conosce molto bene l’ambiente Juve, se ha la stessa voglia che aveva quando giocava prima in bianconero, allora è devastante."

Sulla stagione della Juventus e sulla sfida con l'Inter: "Non era facile se vediamo da dove è partita. Eravamo tutti un po' tristi per la situazione in cui si trovava qualche mese fa, ma Allegri ha saputo trovare il sistema giusto e soprattutto ha saputo motivare i giocatori. Ora bisogna solo difendere il quarto posto perché la Champions League senza la Juve non è la Champions League. Secondo me la Juve ha fatto una bellissima partita. Purtroppo, hanno dato il rigore all’Inter che a mio avviso non c’era ed è stato un grande errore dell’arbitro. Il fallo su Zakaria non l’ho visto bene non riesco a dire se fosse dentro o meno ma il rigore concesso a loro non c’era."