Sissoko: “Per me la Juventus vincerà. A gennaio servono tre acquisti”

Per Momo Sissoko la Juventus potrebbe vincere lo scudetto: per farlo i bianconeri dovrebbero completare la rosa con tre grandi acquisti

Intervistato a Cose di Calcio su Cusano Italia Tv, Momo Sissoko ha parlato di vari temi riguardanti la Juventus. Ecco cosa ha detto l'ex bianconero: ”Sono contento perché la Juve non è la squadra più forte che c’è ora ma secondo me alla fine vincerà la Juventus perché hanno la capacità di fare le cose bene. Con tre acquisti importanti per il mercato di gennaio sarà una squadra che può contare per lo scudetto”.