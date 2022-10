Sissoko: “La Juventus deve puntare ad andare in fondo in EL”

Mohamed Sissoko, centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole sulla gara con il PSG: "Gara inutile? Invece no, è una sfida ugualmente importante che può rappresentare l'accesso in Europa League. C'è delusione per l'eliminazione, d'accordo, ma per la Juve non dovrà essere un amichevole. Il Psg è fortissimo, ma non imbattibile. Per vincere bisognerà giocar bene. I tifosi hanno diritto a gioire. La Juve deve tornare a vincere in Europa, per me questo trofeo potrebbe rappresentare un inizio. Solo così puoi spezzare la maledizione".