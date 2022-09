Sissoko: “La Juve deve lavorare in maniera seria, con Pogba un’altra squadra”

La Juventus sta per riprendere il suo cammino in campionato, che la vedrà giocare domenica sera in posticipo contro il Bologna . In un Allianz Stadium che dovrà garantire una spinta in più ai giocatori, la squadra dovrà tornare alla vittoria dopo i passi falsi effettuati prima della sosta, soprattutto per non prendere ancora punti e distacco dalle prime della classe. Un momento, quello che sta attraversando la squadra bianconera, non facile, e dal quale Massimiliano Allegri spera di rialzarsi il prima possibile.

"Le prestazioni dipendono dalla squadra ma aggiungendo più qualità nel team, come con Pogba e DiMaria al 100 per centro, questa non è la stessa squadra. La squadra deve lavorare tanto, devi essere un top player per giocare nella Juventus, perché non è lo stesso giocare per la Juventus o per il Sassuolo. Bisogna lavorare in questo modo quindi. Per i giocatori non è facile lavorare con questa atmosfera, ma se i risultati non arrivano credo sia meglio cambiare. Aver una nuova gestione con management e nuove idee, con una ventata di aria fresca potrebbe fare bene".