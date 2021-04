Sissoko: “Juve? Andrei cauto con i giudizi”

L'ex calciatore ha parlato

redazionejuvenews

L'ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko ha parlato intervistato dai microfoni di Kiss Kiss Napoli della Juventus e del tecnico bianconero Andrea Pirlo: "Se dovessi scegliere dove andare tra la Juventus di Pirlo e il Napoli di Gattuso? Per me sarebbe una scelta veramente difficile, ma il cuore mi dice i bianconeri, anche perché lì ci ho anche giocato. La Juventus è ancora in corsa per la Coppa Italia e la Champions League, per cui andrei cauto con i giudizi. Bakayoko? Il Napoli ha fatto un grande acquisto, parliamo di un calciatore di grande talento che sta dimostrando le sue qualità. E' un peccato che abbia giocato veramente poco quest'anno. Con Osimhen il Napoli ha preso un craque che metterà a segno tantissimi gol e si consacrerà in maglia azzurra. Bisogna avere pazienza, ma diventerà un centravanti di livello mondiale".

Dei bianconeri ha parlato anche un altro ex centrocampista bianconero, Angelo Di Livio: "Dobbiamo ringraziare Ronaldo per aver scelto la Serie A e aver ridato luce al nostro scadente campionato. Ho la sensazione che qualcosa stia finendo. Con la Fiorentina l’ho visto fuori dal gioco e poco lucido. L’unico che non venderei è Dybala: deve essere il futuro. Chiesa mi ricorda i giocatori della mia Juve per la sua cattiveria, lo vedo già capitano".

"Agnelli si è fatto influenzare da qualche amico e ha fatto un autogol. Non è stato l’unico a sbagliare. Basta chiedere scusa. La Superlega avrebbe snaturato la Champions. Il cerchio delle big non deve essere ristretto. Nel calcio tutti devono avere la possibilità di sognare. Agnelli lascerà la presidenza della Juve? Spero di no. Andrea è un grande presidente. L’ho visto crescere con John Elkann e Lapo. È un ragazzo straordinario, di un’educazione fuori dal comune, un uomo umile". Intanto si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero un ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. Con il ritorno del tecnico toscano potrebbero esserci 5 acquisti<<<