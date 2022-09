Sissoko: “Il pareggio tra Juventus e Fiorentina ci può stare”

Momo Sissoko, ex calciatore, ha detto la sua sulla partita tra la Fiorentina e la Juventus, parlando anche dei bianconeri.

redazionejuvenews

Momo Sissoko, ex calciatore di Juventuse Fiorentina, ha analizzato il pari tra le due squadre nella gara di ieri. Ecco le sue parole per Firenzeviola.it: "Se mi è piaciuta la partita? Si, è stata una bella partita, che le due squadre per quanto hanno fatto vedere hanno meritato di pareggiare. Se una delle due meritava di più la vittoria? Sai, era una partita da 50 e 50. Certo, la Fiorentina ha sbagliato anche un rigore, ma alla fine il pareggio ci poteva stare. Kouame è un bel calciatore. Lo aveva dimostrato prima e lo sta dimostrando ora che è tornato alla Fiorentina. Io penso che quest'anno farà bene, mi piace come gioca".

Su Amrabat e Duncan: "Amrabat è ancora giovane, ma è bravo. Nel gioco di Italiano fa un lavoro incredibile. Penso possa fare veramente bene quest'anno. Duncan? Mi piace. Per me la Fiorentina ha un centrocampo forte. Maleh? Può diventare un grande giocatore: deve lavorare come tutti i giovani, ma può crescere tantissimo".

Su Italiano: "Problema centravanti? No perchè hanno preso Jovic, che deve soltanto adattarsi al campionato italiano: anche lui farà bene. Chi più incisivo tra lui e Cabral? Tutti e due. Possono fare 20 gol entrambi. La Conference? Penso che la squadra sia di qualità, con un buonissimo allenatore. La Fiorentina andrà in europea per far bene. Italiano? Ha riportato la Fiorentina in alto. Sta facendo bene e mi piace molto come allenatore".