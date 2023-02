Sissoko: “Anche l’Europa League porta i suoi stimoli. Su Pogba…”

Momo Sissoko, centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a JuventusNews24. Ecco le sue parole: "Europa League? Chiaramente non è la Champions, ma comunque regala i suoi stimoli. È sempre Europa. Poi quando sei la Juventus di base devi ambire a vincere tutte le competizioni a cui partecipi, soprattutto in una stagione come questa. Pogba? Lo so, stiamo tutti aspettando di vedere Paul Pogba. Non credo sia ancora al cento percento ma state sicuri che quando tornerà sarà davvero pronto. Sta facendo un lavoro importante, non è facile recuperare da questi infortuni. Vi assicuro che non appena tornerà al meglio farà la differenza.