Silvestre e il primo match contro Ronaldo: “Ferguson ci disse di stare attenti ad un ragazzino”

"Ho incontrato Ronaldo per la prima volta nel 2003 durante un'amichevole contro lo Sporting Lisbona" ha raccontato il giocatore a FourFourTwo, "mel discorso prima della partita Ferguson ci aveva detto che c'era un ragazzo a cui dovevamo fare parecchia attenzione: non aveva fatto il suo nome, ma quando siamo scesi in campo abbiamo subito capito tutti di chi parlava. Ronaldo ha torturato il povero O'Shea sulla fascia sinistra, si è messo in mostra la sua velocità e i cambi di direzione con la palla. E tutti abbiamo pensato: 'Sarebbe bello se questo ragazzo venisse allo United... "Dopo la partita, Gary Neville è entrato nello spogliatoio e ha detto: 'Bisogna comprarlo subito'. E Ferguson ha risposto: 'Vediamo che si può fare'. Ricordo di essere salito sull'autobus prima di partire, ma siamo rimasti lì un po' più del normale. Sir Alex stava discutendo con Ronaldo e con lo Sporting per convincerli".