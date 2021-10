Silvano Martina: “Buffon sta facendo bene a Parma, anche se in pochi sono contenti dei risultati”

Il procuratore dell'ex portiere bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni

redazionejuvenews

Continuano i lavori nel quartier generale della Continassa, in attesa che rientrino tutti i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Il prossimo impegno infatti non sarà affatto semplice, perche a far visita ai ragazzi allenati da Max Allegri ci sarà la Roma di Josè Mourinho, con un conto sempre aperto e mai chiuso con il club bianconero, iniziato ai tempi dell'Inter e proseguito poi quando con il suo Manchester, venne a vincere allo Stadium sotto gli occhi attoniti di Cristiano Ronaldo. CR7 che invece, da solo non riesce a rilanciare i Red Devils ai massimi vertici del calcio inglese e di quello europeo, in virtù dei risultati altalenanti ottenuti da inizio stagione, con molti passi falsi della squadra allenata da Solskjaer.

Un altro che non se la sta passando alla grande è l'ex portiere e bandiera della Juve, Gigi Buffon. L'ex Campione del Mondo infatti, si è si caricato i gialloblu sulle spalle, ma questo non sta bastando per, considerando le numerose sconfitte subite dall'inizio del campionato. Ad analizzare il momento del Parma e dell'ex portiere bianconero è stato il suo procuratore, Silvano Martina, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero.

"A Parma sta facendo bene, non vedo responsabilità sui gol, anche se nessuno è contento dei risultati. Speravano di avere dei punti in più. Il campionato comunque è lungo e c'è tempo per risalire la classifica. Nel 2020, prima che la Lazio prendesse Reina, ogni tanto con Tare ci scherzavamo su, ma si è trattato solamente di una suggestione".