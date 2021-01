Silva: “Non vedo l’ora di affrontare Ronaldo. Juve? Vogliamo un buon risultato”

TORINO- Messo da parte il successo in Coppa Italia sulla SPAL, che ha consentito il passaggio alle semifinali, la Juventus si concentra ora sul campionato. I bianconeri, reduci dal successo casalingo sul Bologna, sono attesi dalla difficile trasferta in casa della Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. Una partita che vedrà contro Cristiano Ronaldo e Adrien Silva, amici e compagni di Nazionale. Ai microfoni di Tuttosport, il centrocampista doriano ha così analizzato la sfida di domani sera:

“Sarà la prima volta che affronterò Cristiano qui in Italia, ma non la prima volta in assoluto. Ricordo che ci incontrammo in due occasioni nel 2016, quando io ero ancora allo Sporting Lisbona e lui giocava nel Real Madrid. Furono due sconfitte di misura per noi e riuscii anche a segnare un gol nella partita di ritorno. Portogallo? Ovviamente in patria si parla sempre più di quello che fa Cristiano. E’ sempre in evidenza. Ma la nostra Nazionale, negli ultimi anni, è sempre riuscita a mettere in vetrina tanti giovani interessanti negli ultimi anni. Il discorso vale anche per le squadre di club. Abbiamo portato a casa l’Europeo del 2016 e anche la Nations League, ma senza dimenticare che anche le selezioni giovanili hanno centrato importanti risultati nel corso degli ultimi anni.

Juve? Sicuramente mi aspetto una partita difficile, affronteremo una squadra che sta lottando per vincere ancora una volta lo scudetto. Con la giusta mentalità, però, siamo riusciti a battere anche una squadra come l'Inter. Come sempre noi cercheremo di rispettare l'avversario che ci troviamo di fronte, senza però affrontarlo con paura, senza sentirsi ad un livello inferiore. Ci vorrà un grande spirito di sacrificio e di squadra da parte di tutta la Sampdoria. Vogliamo portare a casa un risultato positivo anche contro la Juventus".