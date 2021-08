Si espande il progetto Juventus Academy

Con un comunicato sul proprio profilo ufficiale, la Juventus ha annunciato l'espansione del progetto Juventus Academy in altre città del Piemonte e della Valle d'Aosta: "Il progetto Juventus Academy continua ad allargarsi, a conferma dell'attenzione di Juventus allo sviluppo del movimento calcistico a livello locale e nazionale e alla maturazione dei giovani talenti. Quest'anno, il progetto curato da Luigi Milani, U13s – U7s Academy Supervisor, Andrea Vaccarono, National Academy Organization Support Specialist e Rudy Londi, National Academy Technical Support Specialist, si arricchisce di cinque nuove Academy in Piemonte e Valle d'Aosta, per una ulteriore capillarizzazione di una rete che ha come scopo primario la crescita. Come detto, del movimento, ma soprattutto dei ragazzi.