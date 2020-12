Sfuma un obiettivo di mercato della Juventus

TORINO – La Juventus è tornata ad allenarsi in vista dei prossimi impegni in campo: il 3 gennaio, infatti, i bianconeri affronteranno in casa l’Udinese, nella gara valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Una sfida molto importante per la squadra allenata da Andrea Pirlo, in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta subita ad opera della Fiorentina nell’ultima partita giocata. Per questo, la Juve sta cercando di prepararsi al meglio per tutti i fronti, sia in campo che negli uffici: infatti, la società sta lavorando per la sessione invernale di calciomercato, che si aprirà nel mese di gennaio.

Diversi nomi sono sulla lista del Chief Football Officer bianconero Fabio Paratici, che assieme al resto della dirigenza sta valutando attentamente le operazioni da intraprendere. Al momento, l’obiettivo principale del club sembra quello di completare il pacchetto offensivo con un altro attaccante, che possa dare il cambio ogni tanto ad Alvaro Morata. Lo spagnolo ultimamente è stato costretto spesso a fare gli straordinari e, in alcune occasioni, è apparso piuttosto affaticato. Per questo, diverse punte sono finite nel mirino della Vecchia Signora e una di queste è uno dei volti noti della nostra Serie A. Stiamo parlando di Arkadiusz Milik, centravanti polacco classe 1994.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, questo obiettivo di mercato della Juve sarebbe sfumato. Infatti, il giocatore del Napoli, ai margini del club partenopeo dalla scorsa estate, avrebbe detto di sì all’Atletico Madrid. I Colchoneros sono in cerca di una punta dopo la risoluzione del contratto di Diego Costa e avrebbero individuato nel polacco il rinforzo adeguato, tanto che sarebbero già pronti circa 10 milioni di euro per il suo acquisto. La Juventus, dunque, vede sfumare l’obiettivo Milik. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<