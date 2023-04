Setti: “Conte? Ecco perché si è dimesso dalla Juve. Voleva…”

Le parole di Maurizio Setti, presidente del Verona, che svelano un clamoroso retroscena sulle dimissione di Antonio Conte ai tempi della Juve

redazionejuvenews

La Juve si prepara a scendere in campo nella semifinale di Coppa Italia contro i nerazzurri. Una partita da doppio ex per Antonio Conte, ora in cerca di una squadra dopo l'addio al Tottenham, e le voci su un suo ritorno sulla panchina della Juve s'infittiscono. Nell'ultimo turno di campionato i bianconeri hanno affrontato il Verona, una squadra che sembra essere legata alla conclusione dell'avventura di Conte alla Juventus nel 2014.

Come ha svelato, infatti, il presidente della squadra gialloblù Maurizio Setti in un'intervista a LaGazzettaDelloSport ecco quale sarebbe il motivo delle dimissioni di Conte dalla Juventus. "Il nostro acquisto più clamoroso? Mi viene in mente Iturbe" - afferma il numero uno dell'Hellas - "un acquisto quasi impensabile, una promessa di campione che abbiamo fatto sbocciare di nuovo".

Secondo il presidente degli Scaglieri anche Antonio Conte apprezzava il talento del calciatore. E fu addirittura il motivo del suo addio alla società bianconera: "C’era la fila per lui, Conte si dimise dalla Juve perché non glielo presero. Venduto alla Roma molto bene, si è perso di nuovo. Non me lo sarei mai aspettato. Aveva perso l’umiltà".

A distanza di anni non siamo in grado di affermare cosa sarebbe cambiato con l'arrivo di Iturbe ma le dichiarazioni di Setti spiazzano un po' l'ambiente. Conte avrà sicuramente digerito quella faccenda, chissà se in futuro le parti non possano incontrarsi di nuovo.