Sersanti: “La partita si presenta da sola, lo stadio ci darà spinta”

Alessandro Sersanti, calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia di C.

Alessandro Sersanti, centrocampista della JuventusNext Gen, ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia di Serie C. Ecco le sue parole in conferenza sulla gara d'andata del torneo contro il Vicenza: "È una partita diversa dal campionato, sicuramente dobbiamo colmare gli errori fatti nelle altre partite, soprattutto l’approccio. La partita si presenta da sola, sono sicuro faremo una grande partita. Peso direi di no, ci alleniamo tutti al massimo. Diamo sempre il massimo per sfruttare le occasioni, chi va in campo dà il 100%. Siamo contenti di giocare e domani lo faremo.