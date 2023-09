Serena: “Juve? L’ho vista in condizione fin qui. Partita fondamentale”

Michele Serena -ex giocatore bianconero nel 1989/90- è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei per commentare Juve-Lazio. Ecco le sue previsioni: “A mio avviso è la partita fondamentale della giornata di Serie A che sta per arrivare. La Lazio non può perdere terreno rispetto ai bianconeri, ma c’è una grande incognita che mi stimola…L’incertezza legata all’importanza di queste partite dopo la sosta per le nazionali. Non sai mai realmente come sta una squadra rispetto a un’altra”.