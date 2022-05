Serie A, i record più vicini: ci sono Vlahovic e Dybala

Oggi al via la giornata di campionato. Sono diversi i record vicini a essere raggiunti, tra i quali anche quelli del serbo e dell'argentino.

Oggi torna in campo la Serie A con la terzultima giornata. In campo prima Inter ed Empoli alle 18:45, poi Genoa e Juventus alle 21. La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio sito i record individuali più vicini: ci sono due bianconeri. Ecco il focus: "Prende il via oggi la 36ª giornata di Serie A TIM. Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso di questo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record:

La prossima sarà la 400ª presenza in Serie A TIM per Lorenzo De Silvestri.

Simone Inzaghi è vicino alle 300 panchine da allenatore in carriera in prima squadra (299).

La prossima sarà la 550ᵃ partita in Serie A TIM per Samir Handanovic. Dal suo esordio nel massimo campionato (2004/05) il portiere dell’Inter è l’unico estremo difensore con almeno una presenza in ognuna delle ultime 17 stagioni. Lo sloveno sarà l’ottavo giocatore a tagliare questo traguardo dopo Buffon, Maldini, Totti, Zanetti, Pagliuca, Zoff e Vierchowood – il quarto portiere in generale e il primo straniero nel suo ruolo.