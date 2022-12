Serie A, 187 marcatori diversi: tra i bomber c’è Vlahovic

Il nostro campionato, nelle prime 15 giornate, ha visto andare a segno più giocatori di tutti gli altri. Tra i cannonieri c'è il bianconero

redazionejuvenews

Il campionato italiano finora è da record per numero di marcatori. Il focus del sito ufficiale della Lega Serie A: "Dopo 15 giornate disputate è la massima serie a primeggiare in una curiosa statistica: è infatti il campionato con più goal realizzati da marcatori diversi. Per la precisione, sono ben 187!

Numeri che confermano i grandi talenti che caratterizzano tutta la nostra Serie A TIM, dai calciatori più giovani a quelli più esperti, sul campo non ci si annoia mai e il grande spettacolo è sempre assicurato!

Sono tanti, infatti, i bomber che giornata dopo giornata, partita dopo partita, attraverso brillanti giocate, dribbling, tiri a giro e punizioni perfette, hanno conquistato un posto nella classifica dei capocannonieri! E proprio loro, ciascuno di loro, ha contributo a questo risultato, seppur ancora parziale.

Il Napoli di Luciano Spalletti, con 37 goal totalizzati da agosto a novembre, guida il campionato! Non per caso, uno dei grandi protagonisti della volata azzurra, Victor Osimhen, spicca tra tutti per reti segnate, ben 9 in 11 partite! A contribuire, tra gli altri, anche il georgiano Kvaratskhelia a quota 6 goal.

Per il Bologna, invece, ecco Marko Arnautovic, trascinatore e oramai punto di riferimento della squadra: 8 reti segnate in 13 partite giocate, numeri che dimostrano come il suo impatto nella rosa abbia un ruolo di grande rilievo non solo per i compagni, ma anche per tutti i tifosi!

In casa rossoblu da tener d’occhio anche il giovane Lewis Ferguson, arrivato dall’Aberdeen durante il mercato estivo: lo scozzese ha stupito per prestazioni e goal, come quello, incredibile, segnato contro il Sassuolo a novembre. Proprio questa rete gli ha conferito il premio “Goal of the Month” by crypto.com del mese.

Dall’Atalanta al Milan, fino ad arrivare a Juventus, Spezia, Lazio, Inter e non solo…sono davvero tantissimi i calciatori che hanno siglato almeno una rete in queste prime 15 partite disputate! 187 diversi marcatori per la massima serie, 184 invece per la Ligue 1 che si posiziona al secondo posto in questa interessante curiosità!

Sempre sul podio ecco anche la Bundesliga: dal Wolfsburg al Borussia Dortmund, sono invece 174 i bomber totali. Liga e Premier League sono invece fermi, rispettivamente, a 163 e 162.

Adema Lookman, Lautaro Martinez, Ciro Immobile, Dusan Vlahovice M’bala Nzola sono pronti a segnare di nuovo e a regalare capolavori e magie in mezzo al campo: gennaio è alle porte e la Serie A TIM sta per ripartire!".