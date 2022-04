Serie C, Trento-Juventus U23: le formazioni ufficiali

La Juventus U23 sfida il Trento nella penultima giornata della regular season di Serie C. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus U23 tra pochi minuti scenderà in campo contro il Trento, gara valida per la giornata trentasette del campionato di Serie C, girone A. I bianconeri, attualmente ottavi in classifica, arrivano al match dopo l'importantissima vittoria contro il Renate per 2-1, successo che ha permesso alla Vecchia Signora di conquistare la qualificazione ai playoff, obiettivo stagionale di Madama. I padroni di casa, sedicesimi, sono invischiati nella lotta per non retrocedere e gli ultimi risultati non fanno ben sperare. I gialloblù, infatti, nelle ultime cinque partite, hanno ottenuto soltanto una vittoria, quindi ottenere punti sarebbe ossigeno puro, al fine di evitare i playout.