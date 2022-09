Serie C, Pordenone – Juventus Next Gen: le formazioni ufficiali

Alle 20 di questa sera andrà in scena la gara tra Pordenone e Juventus Next Gen. I bianconeri, dopo la prima vittoria contro il Trento, vogliono dare continuità al successo, cercando di portare a casa i tre punti anche in trasferta. I padroni di casa, allo stesso modo, hanno battuto la Triestina nel match d'esordio, conquistando i primi punti del campionato. L'incontro non sarà per nulla facile per gli uomini di Brambilla, ma la Juventus Next Gen, dopo la scorsa stagione, è considerata come una delle favorite, motivo per cui i bianconeri devono saper reggere la pressione.